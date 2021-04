Pour cette confrontation retour, Pochettino ne pourra pas compter sur Marquinhos, non remis de sa blessure aux adducteurs, contractée après l’heure de jeu lors du match aller. Mais l’équipe parisienne récupérera Verratti et Paredes, qui sûrement vont former le trident du milieu de terrain avec Idrissa Gana Gueye. Par contre, Kurzawa, Bernat et Icardi, seront aux abonnés absents (blessés).

