Au terme d’une grosse partie, le Paris Saint Germain porté par un Mbappé froid de réalisme, combiné à la visite de Neymar, double passeur décisif et l’assurance de Navas, triompha d’un Bayern, qui s’est créé une ribambelle d’occasions, mais ce petit bout de costa-ricain fut échec à la vague deferlante bavaroise. En bête blessée, le tenant du titre, viendra à Paris, jouer crânement ses chances, désireux conserver son trophée. Mais en face, le club francilien, qui rêve plus grand, voudrait être grandiose et magique ce mardi soir, pour passer le cap des quarts. Le PSG, pour ce match, ne pourra pas compter sur son capitaine Marquinhos, blessé, là, où le Bayern, sera amputé de Gnabry, Süle, Lewandowski, blessés et indisponibles. Mais malgré ces absences de part et d’autres, il y’aura une pluie d’étoiles sur la très belle pelouse du Parc des Princes. Des étoiles qui auront envie de briller, pour faire honneur à leurs clubs. Cette finale avant la lettre, sera un choc de titans, Paris doit faire preuve d’une grande force de caractère pour faire face à la cadence folle du Bayern. La possession risque d’être bavaroise, aux parisiens d’être solides et contester la suprématie des joueurs de la Bavière. Mais surtout, ne pas répéter les erreurs commises face au Barca lors du match retour des 8es de finale. Ce jour là, Paris, très frileux, avait frôlé la catastrophe. Face aux tenants bavarois, ces errements se payeront cash. Ce match va se gagner avec du cœur et beaucoup d’engagement.

