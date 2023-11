XALIMANEWS- Dans le cadre des phases de groupes de la Ligue des champions AFC 2023/2024, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Nassr de Sadio Mané sont leaders respectifs de leurs poules après 4 journées. Du coup, les Bleus et les Jaunes sont qualifiés au tour suivant avant le terme des matchs de groupes, et assurés au pire des cas d’être seconds.

Al Hilal de Saudi et Al Nassr de Ryad, leaders respectifs des groupes D et E des phases de groupes de la Ligue des champions AFC, font jusque là deux parcours irréprochables dans la compétition chère au clubs asiatiques. Les deux représentants de la Saudi Pro League sont invaincus dans leurs poules.

Pour Kalidou Koulibaly et les siens, ils ont gagné 3 matchs et fait un match nul. Avec 10 points, ils devancent Navbahor au goal average (+11 contre +6). Les Bleus possèdent aussi la meilleure attaque du groupe avec 12 buts marqués et la meilleure défense (1 but concédé). Des statistiques qui montrent la solidité du club saoudite. De leurs côtés, Sadio Mané et ses partenaires ont remporté leur 4 rencontres, s’adjugeant du coup la première place de la poule E avec 12 points, pour 12 buts marqués, la meilleure attaque de la poule et 6 buts encaissés, ce qui en fait la 2e défense du groupe derrière son dauphin Perpolis (2e, 7 pts), qui a encaissé que 3 buts.

Ces 2 représentants du championnat saoudien ne peuvent plus être rejoints par les 2e et 3e de leurs groupes et seront aux pires des cas, classés deuxièmes. Les 2 bonnes prestations bonnes des 2 clubs des 2 Lions de la Teranga dans la plus prestigieuse des compétitions asiatiques de clubs, sont dues aux recrutements judicieux réalisés par la Saudi Pro League, qui est allée puiser dans les 5 grands championnats du Vieux continent.

Classement Groupe D LDC AFC

Classement Groupe E LDC AFC