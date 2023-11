Avec 12 buts marqués et 1 réalisation concédée, les Bleus d’Al Hilal occupent la première place du groupe D devant leurs adversaires de Navbahor Namangan crédité de 9 buts marqués et 3 encaissés. La meilleure (12 buts) et meilleure défense (1 but) va avoir un déplacement périlleux cet après midi. Ce choc pour la suprématie du groupe, entre deux formations déjà qualifiées pour le second tour, sera âprement disputé. Lors de la manche aller, les 2 formations s’etaient quittées sur un nul (1-1). L’enjeu de cette opposition reste la première place du groupe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy