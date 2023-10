Incroyable ! Le match de Ligue des Champions AFC entre Al Ittihad de Karim Benzema et Sepahan de la république d’Iran est annulé à cause d’une statue au bord du terrain. Selon Zfoot, les joueurs d’Al Ittihad ont refusé de jouer à cause d’une statue de Qasem Soleimani à l’intérieur du stade. Ce dernier était officier militaire et considéré comme le deuxième homme le plus puissant d’Iran jusqu’à sa mort en 2020.

