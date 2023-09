Trois ans après leur dernière rencontre en Ligue des champions AFC en demi-finale, remportée par la formation iranienne aux tirs au but (1-1, 5 tab à 3) Perspolis et Al Nassr se retrouvait dans le cadre de la 1ère journée de la poule E. Cette fois-ci, les Saoudiens se sont imposés dans un match qui s’est décanter en seconde période. Ghareeb (62e, 0-1) et Mohamed Kassem (72e, 0-2) ont été les bourreaux des Iraniens. Cristiano Ronaldo et Sadio Mané les 2 meilleurs buteurs du championnat saoudien sont restés muets. L’international sénégalais a été remplacé à la 84e minute .

