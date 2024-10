Football-Ligue des champions AFC/J3/GB : Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli d’Edouard Mendy enchaînent un 3e succès de suite et trônent en tête, Al Nassr et Mané pour s’imposer en déplacement face à Esteghlal ce mardi

XALIMANEWS-Ce lundi débutait la 3ème journée de la Ligue des champions AFC. Pour le compte du groupe B, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli d’Edouard Mendy, ont enchaîné un troisième succès en autant de journées, en déplacement devant respectivement Al Ain (5-4) et Al Rayyan (2-1). Du coup, les deux clubs saoudiens trônent en tête de la poule. Al Nassr de Sadio Mané v rendre visite Esteghlal et compte engranger en second succès pour se replacer.

Qui arretera les Bleus d’Al Hilal. Après avoir remporté tous leurs matchs en Saudi Pro League et trônant seule tête du classement, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers impriment le même rythme à leurs adversaires dans le groupe B de la Ligue des champions AFC. Après des succès devant Al Rayyan (1-3) et Al Shorta (5-0), les Bleus d’Hilal sont allés battre Al Ain (5-4). Un troisième succès acquis ce lundi lors d’une partie où Neymar la star brésilienne a fait son retour sur le terrain en disputant les 30 dernières minutes, après 370 jours d’absence. Avec ce succès, qui porte les signatures de Renan Lodi (26e), Milinkovic Savic (45+2) et Al Dawsari (45+5, 65e, 75e), Koulibaly et compagnie trônent en tête de la poule B, avec 9 points+8, après avoir marqué 13 buts et encaissé 8.

Derrière, le monstre sacré de la Saudi Pro League, suit un autre club saoudien, Al Ahli. Sans Edouard Mendy, toujours blessé, les Verts Blancs se sont imposés (2-1), après avoir mené par deux buts d’avance. Gabri Veiga (16e) et Al Buralkan (38e) ont marqué pour les Saoudiens, tandis que Al Hamad a réduit le score pour l’adversaire en marquant contre son camp. Avec ce succès, Al Ahli Saudi, qui avait déjà battu Perspolis (1-0) et Al Wasl (0-2), est à égalité de points avec Al Hilal, mais est devancé au goal average (+8 contre +4).

Ce mardi à 16 heures, Al Nassr (4e, 4 pts+1) va défier Esteghlal (5e, 3 pts+1). En déplacement, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et compagnie, voudront s’imposer pour leur deuxième succès, après un nul devant Al Shorta (1-1) et un succès face à Al Rayyan (2-). En cas de victoire, Al Nassr pourrait monter sur le podium, en doublant Al Saad (3e, 7 pts+3)