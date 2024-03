Football-Ligue des champions AFC/Quarts retour : Al Hilal et Koulibaly en ballotage favorable face à Al Ittihad ce mardi après la victoire à l’aller, Al Nassr et Sadio Mané éliminés

XALIMANEWS-Après l’élimination de Sadio Mané et Al Nassr aux tirs au but ce lundi par Al Ain (0-1, 4-3, 1 tab à 3), ce mardi c’est au tour d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly, victorieux à l’aller (2-0) d’aller rendre visite à Al Ittihad ce mardi, avec l’ambition de rejoindre le dernier carré.

Ce mardi à 19 heures, Al Hilal et Kalidou Koulibaly va tenter de confirmer, en déplacement, face à Al Ittihad de Karim Benzema. Après la victoire acquise au match aller à domicile (2-0), les Bleus, en ballotage favorable, vont rendre visite à leurs adversaires avec l’ambition de faire un bon résultat pour décrocher la qualification en demi-finale. Forts de leurs deux buts acquis, grâce à deux réalisations de Mitrovic et Dawsari, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont leur destin en main. Al Hilal compte bien disputer le dernier carré, au contraire de Sadio Mané et Al Nassr. Opposés ce lundi aux Émiratis d’Al Ain qui les avaient battus (1-0) lors du match aller, les Jaunes avec s triplette Rinaldo-Mané-Otavio mais sans Talisca blessé, se sont imposés (4-3) après les prolongations après avoir gagné par 3 buts à 2 à l’issue des 90 minutes. Malheureux, Al Nassr va se faire éliminer aux tirs au but (3-1). Lors de ce match, Sadio Mané qui a disputé toute la rencontre, n’a pas marqué mais a été décisif sur la réduction du score de Ghareeb (45e+5, 1-2), avant de reçevoir un carton jaune (71e). Une élimination amère pour Al Nassr qui avait pourtant dominé toute la rencontre, mais sans avoir une avance conséquente à l’issue de la partie.