Football-Ligue des champions AFC : tous éliminés, les clubs de la Saudi Pro League n’y arrivent pas malgré les stars et les millions

XALIMANEWS-Le championnat saoudien a connu un grand essor, depuis le mercato d’hiver 2023 et l’arrivée de Cristiano Ronaldo. L’arrivée du Portugais a été suivi par un recrutement massif des clubs de la SPL de plusieurs grandes stars du football européen. Cependant, cet afflux de stars à coup de millions d’euros, n’a pas eu l’effet escompté dans les compétitions de clubs asiatiques.

Avec les éliminations de tous les clubs saoudiens engagés cette année en Ligue des champions AFC dont celle d’Al Hilall en demi-finale face à Al Ain (2-1, 2-4), la ligue saoudienne connait un premier gros échec dans sa stratégie de développement.

Après l’arrivée à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en hiver 2023, suivie de celles de Sadio Mané dans le même club, de Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al Ittihad, de Kalidou Koulibaly et Malcom à Al Hilal, d’Edouard Mendy, Formino et Mahrez à Al Ahli, le football saoudien frappait un grand coup. La Saudi Pro League entrait, du coup, dans une nouvelle dimension. Les droits télévisés du championnat se sont vendus à l’international, les recettes en ce qui concerne le merchandising ont explosé et Al-Nassr a été bien plus suivi sur les réseaux sociaux, rapporte Footmercato.

Avec des clubs aux potentiels très forts, le football saoudien espérait dominer dans les compétitions de clubs en Asie. Plusieurs clubs de la SPL étaient engagés en Ligue asiatique des champions édition 2023/2024.

Al-Nassr, qui visait le sacre, a été éliminé en quarts par le club émirati d’Al-Ain. Itou pour Al-Ittihad, sorti en 1/4 de finale par Al-Hilal. Dernier représentant de la Saudi Pro League en Ligue des champions de l’AFC, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly rêvait de jouer la finale. Malheureusement, les Bleus se sont arrêtés aux portes de la finale. Battu 4 à 2 à l’aller, Al-Hilal s’est imposé 2 à 1 hier. Un résultat insuffisant pour atteindre le tour suivant. Donc, un club saoudien ne vas pas remporter le Graal continental cette année. Un échec qui fait jaser du côté de la presse de ce pays du Golfe Persique.

«Al-Hilal, une troisième sortie asiatique face aux clubs émiratis», titre Alarabiya. En effet, le média local a expliqué que c’est la troisième fois dans l’histoire de sa participation à la Ligue des champions de l’AFC, qu’Al-Hilal est sorti par une écurie des Emirats arabes unis, comme en 2007 face à Al Wahda et en 2015 face à Shabab Al-Ahly. «Pour la 3e fois… Al-Hilal trébuche en 1/2 finale.», dans la Une de Arriyadiyah. Le journal Goal Arabia d’expliquer cet échec. «Al-Hilal a disparu en un clin d’œil et a fait ses adieux à son grand rêve asiatique (…) Une triste nuit pour le Al Hilal Saudi Club et ses supporters. Après avoir perdu le rêve de remporter le titre de la Ligue des Champions de l’AFC, lors de la saison sportive en cours 2023-2024. Al Hilal, candidat le plus sérieux au titre asiatique, n’a pas pu compenser sa défaite au match aller face au club d’Al Ain aux Émirats arabes unis, par 2 buts à 4 ; afin de se qualifier.» A expliqué le média, avant de poursuivre, «de nombreux facteurs ont contribué à la perte du rêve asiatique d’Al Hilal, à commencer par la blessure de l’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic, en passant par la performance décevante du match aller, et la perte de nombreuses opportunités au match retour, en plus de l’éclat des stars de l’équipe émiratie, et de leur prestation plus que merveilleuse au match retour.» Pour rappel, Al Hilal a remporté la compétition à 4 reprises, notamment en 2019 et 2021 la dernière année où un club saoudien est sacré.

Le fiasco des clubs saoudiens est évoqué par la presse étrangère. « Echec du méga projet saoudien« , titre le média espagnol l’AS, qui poursuit : «le football saoudien a révolutionné le marché des transferts l’été dernier, dépensant plus de 975 M€ en transferts. Avec quatre clubs (Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli et Al Ittihad) financés par le Fonds d’investissement public du pays, dominer le football continental devait être la première étape pour commencer à intimider le reste du monde. Et cette première tentative a échoué. Le vainqueur de la Zone Ouest des Champions d’Asie est Al Ain, après avoir éliminé Al Hilal en demi-finale.» Quand à Jorge Jesus, l’entraîneur portugais d’Al-Hilal, il relativise.

« Nous avons préparé l’équipe, mais nous n’avons pas eu de chance en ne marquant pas assez. Nous avons présenté une deuxième mi-temps distinguée dans laquelle nous avons tout fait. Nous n’avons pas obtenu de penalty clair et net. Nous avons eu plus de 10 occasions de marquer. Dans le football, celui qui profite des opportunités gagne. Il nous a manqué quelques solutions offensives en raison de l’absence de Mitrovic et de Neymar. J’ai revu les détails du match et vu les occasions obtenues, et je leur ai dit dans le vestiaire, relevez la tête, vous avez tout fait. Nous ne devons pas oublier que notre équipe a gagné 45 matches (cette saison) et je suis sûr que nous continuerons à le faire.» Malgré les stars et les millions, la Saudi Pro League ne remportera pas la Ligue des champions AFC cette année. Quelle désillusion !