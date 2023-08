ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Grâce à un doublé de l’inusable Cristiano Ronaldo, Al Nassr de Sadio Mané a renversé Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1-2) et s’adjuge la Coupe arabe des clubs champions 2023. Du coup, la star des Lions remportent son premier trophée avec son nouveau club.

La première période de cette finale s’est soldée par un score nul et vierge (0-0), avec beaucoup d’opportunités du côté d’Al Nassr. Cependant, les coequipiers de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont été tenus en echec par l’excellent portier adverse, Mohamed Al Owais. En seconde période, Sadio Mané un peu transparent, va écoper d’un carton jaune après avoir donné un couo au visage à son compatriote, Kalidou Koulibaly (47e). Et pour ne rien arranger du côté d’Al Nassr, Al Hilal va ouvrir le score, quatre minutes plus tard, des oeuvres de Michael (51e, 1-0), qui ajuste de la tête le portier adverse après un centre du Brésilien Malcom. Kalidou Koulibaly, solide en défense, avec un excellent Owais vigilant sur un tir d’un attaquant d’Al Nassr (53e), mène au score. Le Portugais Cristiano voit son puissant tir passer près des poteaux adverses (58e), et dans la foulée son coéquipier Talisca voit son enroulé claqué par Owais. Le match s’emballe et les attaques vont d’un camp à l’autre..Mais coup de tonnerre à la 72e minute. Al Alamri le défenseur d’Al Nassr va voir rouge après avoir séché Malcom, à l’entrée de la surface(71e). Mais, deux minutes plus tars, Cristiano Ronaldo égalise (74e, 1-1), sur un centre de Neves. Tout est à refaire. Les débats s’intensifient et Kalidou Koulibaly va laisser sa place à sept minutes su terme (83e). Dans la minute suivante, Ronaldo marque un 2ème but, mais il était à la limite du hors jeu. Et malgré les effors de part et d’autre, les 90 minutes de departageront pas les .formations. Et il va falloir jouer les prolongations et dans ces exercices, c’est Al Nassr qui va se montrer plus brillant, en inscrivant le but du bonheur par Cristiano Ronaldo, qui reusit le doublé à la 98e minte (1-2). Suffisant pour offrir à Sadio Mané crédité d’un bon match mais remplacé à la 119e minute et ses partenaires, pour s’offrir la Ligue arabe des champions de l’édition 2023.