XALIMANEWS-Ce mardi à l’Allianz Arena de Munich, le Bayern va acceuillir le FC Barcelone dans le cadre de la 2ème journée des phases de groupe de la LDC. Ce choc du groupe de la mort (C), servira de duel entre Sadio Mané le nouveau Bavarois et celui qu’il a remplacé, Robert Lewandowski passé de l’autre côté, cet hiver. Une opposion entre un Bayern moins clinquant et un Barca en plein renouveau et assez plaisant.

Ce mardi, vers les coup de 19h GMT, l’Europe du football aura les yeux rivés du côté de Munich pour suivre la confrontation entre Bavarois et Catalans. Ce match comptant pour la 2ème journée des phases de groupes de la Ligue des champions, se présente comme le choc de la soirée.

Lors de la première journée, le Bayern était parti s’imposer en Lombardie devant l’Inter (0-2), tandis que le FC Barcelone dominait largement le Victoria Plezen à domicile (5-2). Du coup, les 2 équipes trônent en en tête de leur groupe.

Mais avant le match de ce soir, replongeons nous sur les 3 dernières confrontations entre ces 2 mastodontes du football européen, toutes remportées par le Rekordmeister.

Le 14 aout 2020 dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions disputés en plein Covid-19 et sur un seul match, le Bayern de Munich avait atomisé le Barça d’un certain Messi (8-2) au Portugal lors du Final Four. Par la suite, les Bavarois sont allés remporter la finale face au PSG (1-0). Les 2 dernières rencontres se sont deroulees en phases de groupes de l’édition 2021/2022 et sur ces 2 oppositions, le Bayern a gagné à l’aller le 14 septembre 2021 comme au retour le 8 decembre 2021, sur le même tarif (3-0).

Donc, ce soir, les Catalans vont essayer de stopper l’hemmoragie, en déplacement, en comptant dans leur rang un de leurs bourreaux lors des précédentes rencontres face aux Allemands, Robert Lewandowski. Le Polonais passé chez les Blaigranas cet été, sera l’atout majeur de Xavi Hernandez qui pourra aussi compter sur Raphinha le Brésilien transfuge de Leeds, Gavi, Dembélé, De Jong, Busquets, Kunde, etc.. les Culés réalisent un bon début de championnat en comptant 4 victoires de rang et 1 nul en 5 matchs, occupant la 2e place de la Liga avec 13 points derrière le Real de Madrid (15 pts). De leur coté, les Bavarois sont à 3 victoires et 3 nuls de rang en championnat, se positionnant en 3e position, derrière Union Berlin (14 pts) et Fribourg (13 pts). Cependant, malgré ces 3 nuls d’affilée lors de ses derniers matchs, le club munichois sait se transcender lors des grandes rencontres d’autant plus que l’adversaire s’appelle Barça. Les champions d’Allemagne vont compter sur leur nouvelle recrue, Sadio Mané transfuge de Liverpool et qui voudrait ouvrir son compteur but en Ligue des champions ce soir, lui qui est resté muet face à l’Inter et crédité de 3 buts en Bundesliga. Le champion d’Afrique va livrer un match dans le match avec celui qui la précédé dans l’attaque bavaroise, Lewanfowski. Le Polonais est le meilleur buteur de la Liga avec 6 buts et s’était fendu de 3 réalisations lors de la victoire barcelonaise contre Plezen (5-1). Ces 2 grands attaquants seront les attractions de leurs equipes, qui ont d’autres atouts, comme le redoutable Thomas Muller, Serge Gnabry. Kimmich, Neuer, le jeune Musiala, coté bavarois, et du côté catalan, les joueurs cités plus hauts pourront faire la différence dans leur registre. Ce sera un grand choc pour la première place du groupe C, entre 2 cadors du Vieux continent et bien malin celui qui saura donner le pronostic exact.