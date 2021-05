XALIMANEWS-Des pelouses de la CFA avec l’OM il y a cinq années, à Chelsea, en passant par Rennes, Édouard Mendy le portier international des Lions de la Teranga, va jouer la finale de la Ligue des Champions avec les Blues. Une belle ascension.

Le vice-champion d’Afrique avec les Lions du Sénégal, Edouard Mendy est entrain de vivre une très belle histoire avec le Football. Le transfuge du Stade de Rennes, qui va jouer sa première finale de Ligue des Champions avec les Blues de Chelsea, est passé par tous les étapes avant d’en arriver là. Retour sur la belle histoire du joueur de 29 ans.

Passé par le club du Havre Caucriauville, club qui a formé l’ancien international français Vikash Dhorasso, Édouard Mendy y fait ses gammes de 1999 à 2005, avant de rejoindre le centre de formation du Havre Athletic Club (2005-2006). En manque de temps de jeu, l’international sénégalais rejoint le club amateur du CS Municipaux du Havre lors de la saison 2006. Il resta dans ce club, où il se forgea en division d’honneur ( 2006-2011). Après avoir quitté le CS Municipaux du Havre, Mendy atterrit en National dans le club de Cherbourg, il y resta 4 ans (2011-2015). Grâce à ses remarquables prestations, Edouard Mendy rejoint l’Olympique de Marseille, club avec laquelle, il joue 8 matchs de CFA lors de la saison 2015-2016, en tant que troisième gardien.

Lors de la saison 2016-2017, le footeux de père bissau-guinéen et de mère sénégalaise, signe son premier contrat professionnel avec le Stade de Reims en juin 2016 et joue son premier match professionnel en Ligue 2, le 1er août 2016 en remplacement de Johann Carrasso expulsé lors d’un match nul face à Amiens (1-1). Le 5 aout 2016, il est titularisé pour la première fois face à Bourg-en Bresse Péronnas (victoire 1-0). À partir de la saison suivante, Édouard Mendy devient le gardien titulaire de la formation rémoise avec laquelle il remporte le titre de Champion de Ligue 2 et accède à la Ligue 1. Il est l’un des grands artisans de la montée du club champenois. Édouard Mendy réalise 18 clean sheets (matchs sans prendre de but) et concède 22 buts durant les 34 matchs qu’il a disputé lors de cette saison.

La saison suivante (2018-2019), Edouard Mendy dispute l’intégralité des matchs disputés par le Stade de Reims (38 en championnat, 2 en Coupe de France et 1 en Coupe de la Ligue). Mais, après son nouveau clean sheet face à l’OM au Velodrome (0-0) lors de la 15e journée en championnat, Édouard Mendy devient le gardien ayant réalisé le plus de matchs sans prendre de but sur le Vieux Continent (9) devant le gardien brésilien des Reds de Liverpool Alisson Becker (8). Il termine la saison en ayant réalisé 14 matchs sans encaisser de but, soit le troisième meilleur total de Ligue 1 francaise.

L’année suivante (2019-2020), le portier international sénégalais s’engage officiellement avec le Stade Rennais pour une durée de 4 ans. Il dispute 34 matchs toutes compétitions avec le club rennais.

Mais recommandé par Petr ?ech, ancien gardien de but international tchèque passé par Rennes et Chelsea, Édouard Mendy s’engage avec le club londonien, le 24 septembre 2020, pour une durée de cinq ans et contre une somme estimée à 25 M€.

Et l’histoire on la connaît. Avec le club londonien, celui qui est recruté par Frank Lampard pour concurrencer le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga, a su répondre aux attentes, en effectuant des prestations abouties au sein de la formation des Blues, devenant du coup l’un des meilleurs gardiens de la réputée Premier League. La formation des Blues est d’ailleurs devenue une des meilleures défenses du Royaume (deuxième derrière City avec 31 buts encaissés) et si les Blues sont dans le top 4, c’est en grande partie grâce à leur portier, auteur de 16 clean sheets en 28 apparitions avec le club londonien. En Ligue des Champions aussi, le sénégalais a réalisé un grand coup, réalisant 8 clean sheets, devenant le roi des gardiens dans la plus prestigieuse compétition de clubs européens.

Espérons qu’Edouard Mendy continuera sur sa lancée et remportera le trophée de la Ligue des Champions pour suivre les traces d’un illustre compatriote, en l’occurrence Sadio Mané, son capitaine de la sélection.