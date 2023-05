En quête de trophée le plus prestigieux d’Europe, Manchester City doit passer sur le scalp du Real de Madrid, le recordman des titres dans la compétition (14 sacres). Après le nul du match aller à Madrid (1-1), les 2 formations conservent chacune leurs chances de se qualifier pour la finale d’Istanbul. Cette double confrontation de cette année est le remake de celle de l’édition précédente, ou les Madrilènes s’étaient qualifiés (4-3, 1-3), décrochant du coup leur 14e sacre. Mais plus que jamais décidés à arriver à leur but, les protégés de Pep Guardiola ont l’occasion rêvée à domicile, de pouvoir éliminer les joueurs d’Ancelloti. Ces derniers sont souvent habitués à renverser des situations copromises, mais le plus souvent, à la maison à Madrid. Le Real parviendra-il à nouveau à se sublimer et battre Manchester City dans son antre ? On en saura un peu plus ce soir. Toujours est-il que les 2 formations rivales possèdent des arguments solides pour s’imposer. Qui des 2 triplettes De Bruyne-Bernardo Sylva-Gundogan ou Benzema-Vinicius-Modric, va-t-elle s’imposer pour rejoindre l’Inter de Milan.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy