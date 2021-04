Un Onze où Chelsea grâce à sa victoire sur Porto (0-2), se taille le gros part avec 4 présents ( Édouard Mendy, Chilwell, Mount, Azpilicueta), suivi du PSG qui a été grandiose à Munich (2-3) avec Marquinhos malgré sa sortie sur blessure, Neymar et Mbappé. Le Real souverain contre Liverpool (3-1) avec 2 joueurs présents (Vinicius et Asensio) et Manchester City victorieux à l’arraché devant Dortmund (2-1) avec Folden et De Bruyne, sont les 2 autres clubs primés.

