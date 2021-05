XALIMANEWS-Le propriétaire de Manchester City, le Cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, a décidé de payer le voyage aux 6 000 supporters des Citizens qui se rendront à la finale de la Ligue des champions à Porto, le 29 mai.

Initialement prévue à Istanbul, la finale a été délocalisée à Porto au Stade Dragoes, à cause d’une flambée de cas de Coronavirus en Turquie. Cependant, les supporters des 2 camps devront rentrer et sortir du territoire portugais en l’espace de 24 heures.

Cette « initiative a pour but de soulager la charge financière qui pèse sur les supporters qui ont été, ou sont toujours, soumis aux conditions difficiles dues à l’impact de la pandémie », explique City dans son communiqué.

