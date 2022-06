Ce qui est sur, Mbappé a tenu à féliciter son ami madrilène après son sacre de samedi dernier au Stade de France. Alors que la presse évoquait une supposée brouille entre le Bondynois et l’ancien Lyonnais, suite à la prolongation de Mbappé avec le PSG alors qu’il était annoncé très proche de la Casa Blanca, le champion du monde 2018 s’est exprimé pour féliciter le vainqueur, meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue des Champions. « Félicitations ! C’est toujours dur de gagner des titres donc il ne faut jamais négliger quand on en gagne. En plus, c’est la cinquième fois, donc félicitations », a-t-il laché au micro de FFF TV.

