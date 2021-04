Après la rencontre Bosnie-Herzégovine/France (0-1), l’attaquant tricolore du PSG, Kylian Mbappé, s’est lâché au micro de RTL. «Cette finale perdue ? C’est une blessure. Maintenant on rejoue contre eux mais c’est un contexte différent, c’est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas mais on va donner le meilleur de nous même pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions», a-t-il déclaré. Cette double confrontation est déjà lancée.

