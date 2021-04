Lors de leurs 2 victoires face aux allemands et aux turcs, les parisiens de Gana Gueye n’ont jamais été souverains et furent souvent chahutés par leurs adversaires. À la différence des années précédentes, où les franciliens ont été flamboyants et en maîtrise à la maison, les champions de France sont à la peine cette année, même en championnat de Ligue 1, les protégés Pochettino ne font plus peur, en atteste la première place détenue par Lille à 4 journées du terme. Jamais le championnat français n’a été aussi serré à pareille période.

