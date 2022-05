Ce mardi, l’instance dirigeante du football européen a dévoilé l’équipe type de la Ligue des Champions. Un onze d’où ne figurent pas les 2 référents techniques des Reds, Sadio Mané et Mohamed Salah. Cependant, Liverpool peut se consoler d’avoir 4 représentants dans l’équipe. Roberton et Alexander Arnold, les 2 latéraux en compagnie de Van Dijk couplé à Rüdiger de Chelsea, forment la défense de ce onze, qui a comme gardien, Courtois du Real de Madrid, qui compte aussi 4 représentants. Le milieu de terrain à 3 joueurs est composé de Fabinho l’autre représentant de Liverpool, de De Bruyne le Citizen et du Merengue Modric. En attaque, les 2 vainqueurs, Vinicius Junior le buteur de la finale en position d’excentré et Benzema en pointe sont associés au Parisien Kylian Mbappé qui occupe l’autre couloir.

