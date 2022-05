Cependant, cette réforme n’est pas du goût des syndicats et des ligues nationales, car la valeur des Championnats nationaux serait dépréciée, alors que le projet de la Superleague avait pourtant été longuement décrié pour cette raison par cette même UEFA. «Nous devons mieux expliquer les choses aux fans. Le format proposé est un peu plus complexe que le modèle actuel, mais il sera plus compétitif et passionnant, et je pense qu’il sera bon pour l’équilibre concurrentiel. C’est un système de ligue qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant que le système actuel», se justifiait pourtant le Slovène Aleksander ?eferin, président de l’instance continentale du football du Vieux continent.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy