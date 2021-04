«C’est très bien pour moi, c’est spécial parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris, j’ai grandi à Paris, donc ce sera spécial. Je suis très content de jouer contre cette équipe, ça sera un très grand match. On a aussi beaucoup de rendez-vous avant, avec la demi-finale de FA cup et la finale de Carabao Cup. Après, on aura le temps de penser à ce match et de se concentrer dessus», a lâché l’ancien joueur du Havre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy