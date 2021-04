XALIMANEWS-Le double buteur des Citizens lors de la double confrontation face à Dortmund (2-1, 1-2) et son entourage, ont fait supprimer le message, publié par sa société de communication.

Apres la qualification de Manchester City face à Dortmund (2-1, 1-2), Phil Foden, double buteur face aux allemands, a publié un message sur son compte Twitter, citant Kylian Mbappé, son futur adversaire avec le PSG en demi-finales, en lui demandant « s’il était prêt ».

Cela n’a pas plu au joueur ni à son entourage. Car, comme indiqué par The Athletic, c’est la société de communication gérant les intérêts du Citizen qui s’est chargée de poster ce clin d’oeil en forme de rendez-vous, à son insu. La publication a été finalement supprimée sur injonctions de Foden et ses proches.

Foden didn’t post that Mbappe tweet himself, it was done by the company that manage his account. People close to Foden not particularly happy about it and it’s been deleted