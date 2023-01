XALIMANEWS-L’entraineur du Bayern de Munich, Julian Nagelsmann, nourrit le secret espoir de pouvoir compter sur Sadio Mané, opéré d’une blessure au genou en novembre dernier, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au PSG.

Le 14 Fevrier prochain, le Bayern de Munich s’attaquera au PSG pour le match aller de la double confrontation en 8es de Ligue des Champions. Une confrontation dont les fans du club allemand, espèrent voir Sadio Mané. En conférence de presse ce jeudi, Julian Nagelsmann, entraîneur bavarois, a donné des bonnes nouvelles du Ballon d’Or africain 2022, absent de la Coupe du monde qatarie avec sa sélection après sa blessure au genou droit le 8 novembre dernier lors de la victoire du Bayern face au Werder Brême (6-1)

« C’est un joueur important, rappelle Nagelsmann. Si tout se passe bien, il se pourrait qu’il revienne à temps pour le PSG. Nous verrons comment il réagit à la charge de travail. Personnellement, je ne l’envisage pas encore pour le match aller. » A declaré le technicien bavarois qui garde quand même espoir pour le match du Paris, dans ses propos relayés par RMC. Rappelons que le match aller se déroulera le 14 février au Parc des Princes, avant le retour prévu 3 semaines plus tard à l’Allianz Arena de Munich (8 mars).

?? @J__Nagelsmann on Mané: "He's an important player. If everything goes well, then it could be the case that he returns in time for PSG. We will see how he reacts to the workload. Personally, I'm not yet considering him for the first leg." #FCBayernWTC pic.twitter.com/lRpGz0nV6g