Dans un entretien accordé à Ouest-France, Raynald Denoueix (71 ans) a evoqué la méthode de Pep Guardiola et donné son analyse sur la confrontation avec Paris ? « Si ça sera comme contre le Bayern ? City attaque beaucoup dans l’axe. Si l’adversaire joue avec une défense à quatre, et se fait aspirer parce que City ne met pas d’avant-centre, il est mort. Car là, ils vont trouver des passes. Le Bayern a moins de préparation à l’intérieur du jeu. Peut-être aussi parce qu’ils ont normalement Lewandowski, ou Gnabry. Munich cherche des passes plus rapidement, a un côté plus casse-cou. Parfois trop. Comme contre Paris et Mbappé. » A analysé le technicien français.

