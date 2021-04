20y 268d – Only Kylian Mbappé in April 2017 (18 v Borussia Dortmund) has scored a Champions League brace in the quarter-finals or later at a younger age than Vinícius Júnior (20y 268d). Verve.

À 20 ans et 268 jours, l’attaquant brésilien Vinicius Junior, est devenu plus jeune joueur de l’histoire du Real de Madrid à inscrire un doublé en match de Ligue des Champions à elimination directe, et du coup, le deuxième dans l’histoire de l’épreuve reine des clubs européens derrière inscrire un certain Kylian Mbappé, détenteur de ce record, qui avait alors inscrit un doublé face au Borussia Dortmund à l’âge de 18 ans, d’après Opta.

