XALIMANEWS-Ce mardi, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real de Madrid reçoit Liverpool, tandis que Manchester City en fera de même face à Dortmund.

Ce mardi, place aux quarts de finale aller, de la Ligue des Champions avec 2 chocs au programme, Real de Madrid/Liverpool et Manchester City/Dortmund.

La confrontation entre les espagnols du Real de Madrid et les anglais de Liverpool, est l’un des grands duels de ces quarts de finale, avec l’autre classique qui va opposer demain à Munich, le Bayern au Paris Saint Germain.

ADVERTISEMENT

Le Real de Madrid après 2 éliminations de suite en Ligue des champions, à réussi à se faufiler en quarts de finale pour y défier Liverpool, éliminé l’année derniere en huitièmes par l’Atletico Madrid. Cette double confrontation anglo-espagnole est un remake de la finale de l’édition 2017/2018, remportée par le Real (3-1), une rencontre ponctuée de 2 faits majeurs, la faute grotesque non sanctionnée de Ramos sur Salah et les bourdes du gardien de Liverpool, l’allemand Karius. Après avoir connu des parcours compliqués en phases de poules, les 2 formations ont réussi à se transcender pour finalement réussir à se retrouver en quarts. Les espagnols, amputés de Sergio Ramos, auront fort à faire face au trident offensif des anglais, composé de Salah, Mané et Firminho. Ces trois fantastiques voudront laver l’affront de la finale 2018, et n’ont plus que la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Mais en face, les Reds verront une équipe de Merengues, retrouvée et portée par un Benzema de gala. Cette confrontation entre les 2 monstres sacrés du football européen sent le souffre.

Dans l’autre quart, Manchester City, auteur jusque là, d’un parcours incroyable, étant sur quatre tableaux et susceptible de réussir le grand chelem, recevra le club allemand de Dortmund. Les Citizens, depuis l’arrivée de Guardiola, n’ont pas encore atteint le stade des demi-finales. Cette fois ci, ils comptent passer le cap des quarts, et pour cela, ils doivent passer sur le scalp des allemands. Une équipe de Dortmund, qui a éliminé au tour précédent le FC Séville, au cours d’une double confrontation marquée du sceau d’Erling Haaland, le prodige norvégien. Les partenaires de Mahrez et De Bruyne, partent légèrement favoris, avec leur défense de fer, un seul but encaissé en 706 minutes (3-1, contre Porto). Mais cette fois ci, l’hermétique arrière garde de City, devra surveiller comme du lait sur le feu, Haaland, le prolifique buteur de l’équipe de la Ruhr. Rappelons que l’équipe de Dortmund, n’avait plus atteint les quarts depuis 2017.