« Non honnêtement, je pense que Karim mérite cette année. Je pense qu’il le mérite. Il a fait une belle saison, il a fait une grande saison avec le Real. Il a gagné la Ligue des champions. Il mérite, je pense qu’il mérite largement. Je suis content pour lui. » A repondu Mané, au micro de Canal Plus, avant de renchérir, repondant au journaliste qui lui rappelait qu’il méritait, lui aussi le podium, après avoir remporté la CAN 2022, « je sais, j’ai gagné la CAN, je pense que çà a été un relâchement pour moi et pour le pays. Je suis très heureux d’avoir remporté ma première CAN avec le pays. Mais je pense que Karim (Benzema) le mérite (le Ballon d’Or européen). Je le pense sincèrement. » A avoué un Sadio Mané, très humble.

