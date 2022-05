Celui qui a anéanti les rêves parisiens lors du quart de finale retour de la Ligue des champions de 2014 entre Chelsea et le PSG en marquant le but qui crucifia les Franciliens, reste tout de même un fervent supporter du club de la capitale française. Après avoir assisté à la qualification en finale du Real de Madrid devant City au terme d’un scénario invraisemblable, l’ancien international sénégalais a eu un saignement de cœur après la belle prestation de Camavinga. Le jeune joueur de 19 ans et avec Rodrygo le Brésilien auteur d’un doublé, les 2 entrants qui ont changé le destin du match, grâce à leurs talents, leurs insouciances et leurs explosivités.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy