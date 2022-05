ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Au terme d’un scénario incroyable au stade Santiago Bernabeu ce mercredi, le Real de Madrid, éliminé à une minute du terme de la demi-finale retour de la Ligue des champions, a arraché les prolongations en marquant 2 buts pour finalement renverser City durant les prolongations (3-1). Du coup, après le PSG en huitièmes et Chelsea en quarts, les Merengues réussissent un autre fait d’armes pour aller défier les Reds de Liverpool pour un Remake de la finale de 2018.

Et de 3 pour le Real de Madrid version 2021/2022. Ce mercredi au stade Santiago Bernabeu, dans son antre imprenable, le Real de Madrid a réussi pour la 3ème fois de rang en Ligue des champions à renverser une situation compromise. Après le PSG en huitièmes (1-0, 1-3) et Chelsea en quarts (3-0, 2-3), ce fut le tour de Manchester City de faire face à la furia de la Casa Blanca en Ligue des Champions cette saison. Vainqueurs lors d’un match aller extraordinaire à l’Etihad (4-3), les Skyblues qui auraient pu résumer cette double confrontation anglo-espagnole en un seul match, était en ballottage favorable en vue de la finale du stade de France. Face à un Real dos au mur et qui peut s’estimer heureux de s’en être tiré avec un passif d’un but lors de la manche aller, les protégés de Guardiola ont tenu bon pendant une première période où les Locaux ont quand même vendagé quelques opportunités. En seconde période, précisément à la 73ème minute au terme d’un superbe mouvement collectif enclenché par le nouvel entrant Gundogan, Bernardo Sylva servit Mahrez qui d’un somptueux tir foudroie Courtois (0-1). Ce fut le stupeur dans un Santiago Bernabeu médusé. Sentant sa vieille garde émoussée et en fin stratège, Ancelotti sort Casemiro et Kroos pour faire entrer Rodrigo et Camavinga. La carte jeunesse va payer avec ses 2 nouveaux entrants qui vont donner un nouveau souffle aux Madrilènes. Alors qu’il ne restait qu’une minute dans le temps réglementaire, Camavinga alerta Benzema qui remise dans l’axe, et qui surgit ? Rodrigo, pour redonner espoir aux siens (89e, 1-1). Le temps que le 4e arbitre annonça 6 minutes de additionnel, et le Brésilien de la tête catapulte le ballon au fond des filets d’Ederson pour arracher les prolongations, dans un chaudron en transe (90+1, 2-1). City est groogy et cette double confrontation entre Cityzens et Madrilènes n’a pas encore fini avec son lot d’incertitudes. Et durant les prolongations, comme redouté, les représentants anglais vont craquer en concédant un penalty, obtenu et transformé par l’inusable Karim Benzema (95e, 3-1). Le Real de Madrid renverse pour la 3e fois de suite un adversaire en phases éliminatoires directes et file en finale oú il fera face à Liverpool de Sadio Mané et Salah, pour un Remake de la finale de 2018, gagnée (3-1) par les Merengues pour ce qui fut leur 13ème sacre en Ligue des champions. Les Merengues pouvaient se permettre d’endosser en fin de match des maillots avec le message au dos « a por la 14 », ce qui peut se traduire par « Allez pour le 14ème », en référence à un 14ème sacre en Ligue des champions. Mais pour çela, il faudrait d’abord passer sur les scalps des Reds, revanchards et déterminés à remporter une septième couronne dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs européens.