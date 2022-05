XALIMANEWS-Ce mercredi soir, la planète foot a vibré au rythme de la bataille de tranchées que se livraient Merengues et Skyblues et ponctuée par une qualification en finale pour les premiers nommés. Ce match au scénario extraordinaire a tenu en extase certaines personnalités du foot et non des moindres, dont Lionel Messi et Kun Aguero les 2 Albicelestes.

