Football-Ligue des Champions UEFA 2023/2024 : Vinicuis Junior élu meilleur joueur de la compétition, Jude Bellingham consacré meilleur jeune

XALIPANEWS-La Ligue des champions UEFA a donné son verdict, avec le sacre du Real de Madrid devant Dortmund (2-0) pour le 15ème sacre de la Casa Blanca. Et cerise sur le gâteau, le club merengue voit deux de ses joueurs récompensés. Vinicuis Junior et Jude Bellingham, élus respectivement, meilleur joueur et meilleur jeune de la compétition

Vinicius Junior a connu une campagne remarquable. L’ailier brésilien de 23 ans a réalisé une saison exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. Couronné pour la deuxième fois après 2022, Vinicius Junior a été un pilier du Real Madrid tout au long de la compétition, livrant une phase finale de haute volée. Avec 6 buts, dont un en finale, et 5 passes décisives en 10 matchs, il s’est montré particulièrement décisif.

Un impact immense qui lui vaut une reconnaissance individuelle prestigieuse. À l’instar de Rodri l’année précédente, Vinicius Junior a été couronné meilleur joueur de la compétition pour l’édition 2023/2024, une belle consécration pour l’international brésilien. De son côté, Jude Bellingham a été honoré du trophée de meilleur jeune du tournoi, succédant ainsi à Khvicha Kvaratskhelia du Napoli.

Quand à Jude Bellingham, il est le jeune joueur de la Ligue des champions 2023/24 selon le panel d’observateurs techniques de l’UEFA. Pour sa première saison avec le Real Madrid, l’Anglais a joué un rôle clé dans la conquête de la quinzième Coupe d’Europe du club. Lors des 11 matches qu’il a disputés, il a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives, dont la dernière pour Vinícius Jr. sur le deuxième but des hommes d’Ancelotti en finale.