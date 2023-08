L’OM n’a pas lancé sa campagne européenne de la meilleure des manières, s’inclinant en Grèce (1-0) lors de la manche aller face à une belle équipe du Panathinaikos. Par conséquent, Ilman Ndiaye, Ismaila Sarr et compagnie n’ont d’autre choix que la victoire avec 2 buts d’écart. Pour réussir leur pari, les Olympiens doivent montrer plus de mordant, avec beaucoup d’efficacité en attaque. Sur ce dernier aspect, les deux internationaux sénégalais, Sarr et Ndiaye, auront leurs mots à dire. Recrutés cet été, ces deux joueurs transfuges de la Premier League suscitent beaucoup d’espoirs chez les fans marseillais. Le coach du club de la Canebière, Marcelino, attend beaucoup de ses 2 Lions de la Teranga, qui avec Aubameyag et Vitinha le buteur décisif sur passe d’Ismaila Sarr lors de la victoire dace à Reims (2-1) en championnat, composeront la puissance offensive des Phocéens. Cependant, l’adversaire n’est pas un faire valoir et va se présenter avec des arguments assez solides, après avoir montré de belles choses lors du match aller.

