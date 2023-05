13 ans après, l’emblématique San Siro va renouer avec la demi-finale de la prestigieuse Ligue des champions. En effet en 2010, l’Inter coaché par Mourinho, avait remporté la Ligue des champions, pour son 3e sacre dans la compétition. Ce choc entre Rossoneri et Nerazzuri sera la première entre les 2 équipes à ce stade de la compétition depuis 2003, année où l’AC Milan dirigée par Carlo Ancelotti, sur le chemin de son 6e sacre avait disposé de son rival lors de leur double confrontation avant d’aller battre la Juventus en finale aux tirs au but. Les retrouvailles AC Milan/Inter Milan sont toujours de forts moments de bataille et celle de ce soir ne dérogera pas à la règle. Cette saison, les 2 formations rivales se sont croisées 3 fois, pour 2 victoires des Nerazzuri (1-0 au retour en Série A et 0-3 en Super Coupe d’Italie) et 1 victoire des Rossoneri (3-2 à l’aller en championnat) Au classement de la Série A, l’AC Milan (5e, 61 pts) est devancé par l’Inter (1er, 63 pts).

