« À ce niveau, vous ne pouvez pas concéder un but facile comme celui-là dans les premières secondes de la deuxième mi-temps », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Surpris par un but de Chiesa, 11 secondes après le début de la seconde période (46e, 1-0), l’entraîneur allemand n’a pas tellement apprécié le style de jeu prôné par les hommes de Massimiliano Allegri. « Nous avons eu du mal à imposer notre propre rythme parce qu’ils étaient vraiment bas et attentistes. On a eu du mal à mettre de l’intensité, mais c’est ce qu’il fallait faire. Nous n’étions pas assez libres aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi, cela concerne toute l’équipe. On était lents à prendre nos décisions, c’est pourquoi c’est un match difficile à analyser », a-t-il ajouté.

