« Il est beaucoup dans l’autocritique, peut-être trop critique parfois. Il doit être encore plus sûr de lui et ne pas trop réfléchir. Je ne critique pas ses performances et j’ai toujours hâte qu’il explose ici. Je suis satisfait du travail qu’il a fait jusqu’à présent. » A laché l’ancien coach du RB Leipzig à l’endroit du MVP et vainqueur de la dernière CAN. Le Ballon d’Or Africain 2022 aura l’occasion d’ouvrir son compteur but en Ligue des champions avec le Bayern de Munich, ce soir face au FC barcelone.

