Le haut du classement est dominé par les 2 monstres sacrés du football européen et mondial, Cristiano Ronaldo, en tête, avec 136 réalisations, avant le match de Manchester United contre Villarreal à Old Trafford, ce mercredi (21h) et Lionel Messi (121 buts), auteur de son premier but sous sa nouvelle tunique du PSG lors de la victoire, mardi, contre Manchester City (2-0). Il serait très difficile d’aller chercher ces deux là.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy