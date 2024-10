Football-Ligue des champions UEFA : Brest et Abdallah Sima épatent l’Europe qui s’incline devant leurs performances après 3 journées

XALIMANEWS-Le Stade Brestois réalise un début de campagne impressionnant en Ligue des champions, restant invaincu après trois journées. Ce parcours inattendu a surpris de nombreux observateurs, compte tenu de ses débuts modestes en compétition.

Depuis le lancement de la Ligue des champions 2024-2025, Brest, dirigé par Éric Roy, a accumulé 7 points grâce à deux victoires, à domicile contre Sturm Graz (2-1) et en déplacement face à Salzbourg (0-4), ainsi qu’un match nul face au champion d’Allemagne le Bayer Leverkusen ce mardi (1-1). Cette performance place Brest en cinquième position, virtuellement qualifié pour la suite, à égalité avec des équipes prestigieuses comme Manchester City et l’Inter Milan.

L’international sénégalais, Abdallah Sima credité d’un but lors de la première journée suivi d’un doublé la suivante mais muet hier face aux Allemands, est pour beaucoup dans cette belle entamé des Bretons en Ligue des champions, avec ses 3 buts en 3 titularisations en autant de journées.

En France, Brest surpasse des clubs comme le PSG et le LOSC, suscitant l’admiration des médias. OF ajoute également que Brest est le club français ayant pris le meilleur départ en C1 lors de ses trois premières rencontres depuis Bordeaux en 1984 (2 victoires et 1 nul aussi). Toujours en France, Le Télégramme a salué «les Invincibles. À l’international, des publications comme Marca et La Gazzetta dello Sport louent la résilience et le sérieux du club. Le match nul contre Leverkusen a confirmé son statut de révélation de la compétition. Brest espère poursuivre sur cette lancée avec des rencontres à venir face à Sparta Prague et le FC Barcelone.

Le Stade Brestois s’affirme comme un outsider sérieux en Ligue des champions, suscitant surprise et admiration.