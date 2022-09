A Zagreb, pour la poule E, le Dynamo acceuille les vainqueurs de l’édition 2021, Chelsea. Leader du championnat croate avec 8 points d’avance sur le Slaven Belupo, le Dinamo s’est tranquillement imposé face à Rijeka le week-end passé (3-1) avec une grande prestation de l’international Orsic, buteur mais également double passeur. A ses côtés, on retrouve les Livakovic, Petkovic ou encore l’attaquant suisse Drmic. A domicile, les Croates vont essayer de se payer les scapls des Blues. Les représentants anglais n’effectuent pas leur meilleur début de saison. Credité de la 6ème place pour 10 pts, remportant 3 victoires, pour 1 nul et concédant 1 défaite, Chelsea a marqué 8 buts pour en encaisser 9. La défense, naguère atout principal de l’équipe, est la 14ème du championnat, malgré Thiago Sylva, Edouard Mendy, Koulibaly et Wesley Fofana la dernière recrue. Ce mardi, Kalidou Koulibaly le transfuge de Naples, Mendy et leurs coéquipiers doivent se montrer imperméables pour permettre aux Blues de s’imposer d’entrée. Vainqueurs de l’épreuve, il y’a 2 ans, les pensionnaires de Stamford Bridge qui se sont enrichis aussi de Sterling et Aubameyang, doivent donner un signal fort à leurs autres adversaires de groupe en s’imposant à l’extérieur. En Autriche pour l’autre rencontre de la poule, Salszbourg va recevoir l’AC Milan. Les partenaires de Fode Ballo Touré devront tout de même se méfier des redoutables autrichiens, qui comptent bien continuer sur leur belle lancée de l’édition précédente.

