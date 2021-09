Difficile vainqueur, lors de la première journée face au Zénith Saint Petersbourg de Russie sur une réalisation du Belge, Romelu Lukaku (0-1), les Tenants du titre, auront ce soir un os difficile à avaler. Les partenaires d’Édouard Mendy le portier sénégalais auteur d’un clean sheet face aux Russes, auront une opposition qui pourrait être plus farouche que celle précédente. Les Turinois, auteurs d’une brillante victoire face aux Suédois de Malmoe (3-0) lors de la première journée, voudront réussir un bon résultat à Stamford Bridge. Avec son effectif composé de Locatelli, Dibala, Alex Sandro, Bonnucci, Chiesa, le club du Piémont est paré pour faire un bon match en terre hostile. Cependant, les Blues forment un bloc très joueur, difficile à faire bouger et d’où émergent en plus du portier Mendy, les Thiago Sylva, Rudiger, Havertz, Lukaku, Weiner, Mountain et autres. Un vrai choc de Titans pour le fauteuil du groupe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy