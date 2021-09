XALIMANEWS-Pour le compte de la 2e journée des phases de poules de la Ligue des Champions, les 2 internationaux, sénégalais, Édouard Mendy (Chelsea) et Boulaye Dia (Villareal) ont connu des fortunes similaires en concédant des défaites devant la Juventus (1-0) et Manchester United (2-1).

Édouard Mendy et Chelsea, Tenants du titre et vainqueurs du Zénith Saint Petersbourg (1-0) lors de la première journée, rendaient visite à la Juventus qui avait disposé de Malmoe en déplacement (0-3). Avec un effectif amputé de Ngolo Kanté positif à la Covid-19 mais disposant de tous ses autres atouts, les Blues pouvaient démarrer ce choc de la poule H face à des Turinois, sans Morata et Dibala blessés. Dominateurs dès le début du match, les Blues n’ont pas pu trouver la faille au sein d’une défense turinoise solide et compacte. Après un résultat nul et vierge (0-0), la seconde période démarrait sous les chapeaux de roue, avec un but expéditif de Chiesa, 11 secondes après la reprise (46e, 1-0) sur une remise de la tête de Rabiot, Bernardeschi sert le buteur qui fusille Mendy. Les Champions en titre on beau pousser, mais imperturbable et sans faille, l’arrière garde turinoise tient bon et parvient à infliger à Chelsea sa première défaite dans la poule H. Pour une fois, Édouard Mendy, ne réussit pas un clean sheet. Dans l’autre match de la poule, le Zénith et Malmoe ont partagé les points.

A Old Trafford, Boulaye Dia remplaçant et Villareal, auteurs d’un nul à domicile face à Atalanta (1-1) lors de la première journée, défiait Manchester United défait par les Suisses de Young Boys (2-1). Pourtant tout avait bien commencé pour les Sous-marins jaunes espagnols, qui avaient ouvert le score, 8 minutes après la reprise par Alcacer (53e, 0-1). Mais les Reds Devils parvenaient à rétablir l’équilibre par Alex Telles d’un sublime tir du gauche (60e, 1-1). Alors que le nul se dessinait, l’inusable Cristiano Ronaldo parvient à renverser l’équipe espagnole au bout du temps additionnel. L’international sénégalais, Boulaye Dia, entré à la 55e minutes a pourtant eu 2 opportunités de marquer, enrayées respectivement par De Gea et Varane. Manchester United se relance et peut remercier son nouveau homme providentiel. L’autre rencontre de la poule qui opposait Atalanta à Malmoe, à été remportée par les Italiens (1-0).

Les autres résultats de la soirée

Groupe E

Bayern Munich 5 -0 Dynamo Kiev : Lewandowski (12e s.p, 27e), Gnabry (68e), Sané (74e), Choupo-Moting (87e)

-0 Dynamo Kiev : Lewandowski (12e s.p, 27e), Gnabry (68e), Sané (74e), Choupo-Moting (87e) Benfica Lisbonne 3-0 FC Barcelone : Nunez (3e, 79e s.p), Rafa Silva (69e)

Groupe F

Manchester United 2-1 Villarreal : A. Telles (60e), Cristiano Ronaldo (90e+5) ; Alcacer (53e)

Groupe G

Wolfsbourg 1-1 Séville FC : Steffen (49e) ; Rakitic (87e s.p)

RB Salzbourg 2-1 LOSC : Adeyemi (35e s.p, 53e s.p) ; Yilmaz (62e)

Groupe H