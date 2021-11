Pour ce choc pour la première place du groupe A, entre City (1e, 9 pts) et le PSG (2e, 8 pts), le technicien Albiceleste pourra compter sur l’ancien capitaine emblématique du Real de Madrid, Sergio Ramos. L’Ibérique est convoqué pour la première fois de la saison dans le groupe parisien. Une bonne nouvelle pour les fans du club de la capitale, qui s’impatientaient de voir le champion du monde 2010 fouler les pelouses. Paris récupère aussi le gardien de but Transalpin Gianluigi Donnarumma, écarté du match face au FC Nantes en raison d’une gastro-entérite. Du côté des absences, le milieu offensif brésilien Rafinha est encore touché à la hanche et continue ses soins avec le staff médical, tout comme l’international allemand Julian Draxler, qui ne devrait pas revenir sur les terrains d’entraînement avant un mois. Les 2 Lions de la Teranga, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo font partie des joueurs convoqués pour le choc de ce mercredi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy