Football-Ligue des Champions UEFA-Demi-finale aller : pour les fans de Dortmund, le PSG est un club État, très arrogant

XALIMANEWS-Demain mercredi, en demi-finale aller de Ligue des champions, Dortmund accueille le PSG à 19 heures GMT. Un choc que certains supporters allemands déplacent sur le plan politique et idéologique.

Pour les fans des Marsupiaux, les valeurs incarnées par le Paris-Saint-Germain, sont peu respectables, d’où leur désir effréné d’éliminer le club francilien aux portes de la finale. Réactions des supporters de Dortmund dans ses propos relayés par RMC Sport.

Devant le Signal Iduna Park, pour le dernier match à domicile avant de recevoir le PSG, face à Leverkusen (1-1), les supporteurs de Dortmund se montrent confiants. « Je pense que nous allons les battre 3-1 ici. Nous, nous avons une équipe collective et très complète », lache Julian un supporter de Dortmund, buvant une bière et écharpe au cou. De son côté, Claudia une support rice du club allemandest très amère envers les protégés de Luis Enrique. « On ne les aime pas trop ici. Je trouve leurs joueurs arrogants ».

« Les fans n’aiment pas beaucoup le PSG car ils se considèrent comme des fans traditionnels, dans un club traditionnel et pour eux, le PSG n’est qu’un nouveau riche », explique Jesco Von Eichmann, journaliste qui suit le club pour Sky Sports. Son collègue Patrick Berger ajoute: « Ce n’est pas un sujet si énorme de mal parler de Paris. Mais bien sûr, les supporteurs se rendent compte que le PSG dépense beaucoup d’argent et n’a toujours pas remporté la Ligue des champions. Ici, les gens sont très fiers de gagner de l’argent ou des victoires par eux-mêmes. Grâce à l’environnement local, les sponsors locaux, les fans… Je dirais que c’est une spécificité allemande. Et il y aurait une grande fierté à battre une équipe comme le PSG, adossée à un Etat. » Les hostilités sont déjà lancés, malgré que certains supporters des Marsupiaux reconnaissant que Paris la valeur de l’adversaire. « Oui, Paris est fort grâce à Mbappé, mais nous sommes aussi performants d’un point de vue collectif dans cette compétition », a ajouté Sébastian.