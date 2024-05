Football-Ligue des champions UEFA/Demi finale retour : inoxydable, le Real renverse le Bayern de Munich dans un fin de match incroyable (2-1) et rejoint Dortmund en finale

XALIMANEWS-Inoxydables ce soir à Santiago Bernabéu, les Merengues qui étaient éliminés à 3 minutes du temps reglementaire, ont renversé les Bavarois (2-1) en demi finale retour de Ligue des champions, après le nul (2-2) du match aller à Munich. Du coup le Real de Madrid va rejoindre Dortmund en finale.

Incroyable scénario, inouï spectacle ce soir à Santiago Bernabéu. Les Merengues qui recevaient les Bavarois en demi finale retour de Ligue des champions après le nul de la manche aller (2-2) à l’Allianz Arena, a été stratosphérique. Dominatrice et portée par un Vinicuis Junior qui en a fait voir de toutes les couleurs à Kimmich, la formation espagnole maladroite sur plusieurs actions, a été surprise par un but d’Alfonso Davies remplaçant de Gnabry blessé (68e, 0-1), qui climatise le Santiago Bernabéu. Les Locaux vont pousser mais ne parvenaient pas toujours à rétablir l’équilibre. Mais il a fallu l’entrée de Joselu pour que le miracle survient. L’attaquant merengue va égaliser à deux minutes de la fin en marquant sur un tir de Vinicuis mal repoussé pr Neuer, qui fait sa seule erreur du match (88e, 1-1). Alors que les prolongations se profitaient, le même Joselu va revenir pour marquer le but victorieux qui place le Real en finale, dans le temps additionnel (90+1, 2-1). Ce Real là, est incroyable, et reste toujours invaincu cette saison en Ligue des champions.