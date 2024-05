Football-Ligue des champions UEFA/Demi finale retour : le PSG pour renverser la vapeur face à Dortmund en ballotage favorable, pour le dernier de Mbappé au Parc

XALIMANEWS-Le Paris Saint-Germain retrouve le Borussia Dortmund ce mardi 7 mai au Parc des Princes, pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Après une défaite à l’aller (1-0), les Parisiens doivent remporter la victoire pour accéder à une seconde finale dans cette compétition, quatre ans après leur défaite contre le Bayern Munich.

Le Paris Saint-Germain se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire. Après avoir subi une défaite lors du premier match (1-0) au Signal Iduna Park face à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions, les Parisiens doivent rapidement se ressaisir pour espérer continuer dans cette compétition prestigieuse. Dans un stade bondé de plus de 80 000 spectateurs et face au redoutable » Mur jaune » allemand, le PSG n’a pas réussi à percer la défense adverse pour obtenir un résultat satisfaisant. En face, les Marsupiaux, forts de leur avance d’un but, comptent bien confirmer pour décrocher leur ticket pour la finale. Ce sera un choc dantesque entre Français et Allemands.

Ce soir marquera le dernier match de la superstar Kylian Mbappé en Ligue des champions au Parc des Princes, où il a maintes fois brillé par le passé. Les fans du PSG comptent sur leur attaquant vedette pour renverser le Borussia Dortmund. Pour y parvenir, les hommes du coach Luis Enrique doivent soit gagner avec une différence de deux buts, soit marquer plus de buts que les Allemands et s’imposer aux tirs au but.