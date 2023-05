On savait avant ces demi-finales de la Ligue des champions de l’édition 2022/2023, qu’une formation italienne serait présente à Istanbul pour la finale. Cependant, on ne savait pas qui entre Rossoneri et Nerazzuri, seraient les heureux élus. Mais depuis ce soir de mardi 16 mai 2023, après la manche retour, le nom du premier finaliste est connu. Il s’agit de l’Internazionale de Milan, qui a confirmé sa victoire du match aller (0-2), en s’imposant à nouveau devant son eternel rival (1-0), sur un but en seconde période, de Lautaro Martinez. Suffisant pour voir Istanbul et espérer. L’adversaire des Interistes sera connu, ce mercredi après la confrontation retour entre Manchester City et Real de Madrid, deux équipes qui s’étaient quittées sur un nul (1-1) lors du match aller à Madrid.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy