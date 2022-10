XALIMANEWS- Dans le cadre de la 4ème journée de la LDC, quatre Lions de la Teranga sont concernés par les matchs de ce mardi. Les Blues de Koulibaly et Mendy voudront enchainer face à la Juventus de Ballo Touré revancharde après sa défaite (3-0) à Stamford Bridge. Leipzig d’Abdou Diallo qui a obtenu sa première victoire face au Celtic (3-1), voudra enchainer en Ecosse. Abdoulaye Seck et le Maccabi Haifa, après 3 défaites de rang, voudront scalper la Juve et prendre leur revanche.

Le premier lot des matchs de la 3ème journée de la Ligue des Champions, se joueront ce mardi, dont 3 rencontres qui concerneront 4 internationaux sénégalais.

D’abord, y’a le choc de la journée qui concerne la poule E. Les Blues de Chelsea de Kalidou Koulibaly (2e, 4 pts+2) vont se déplacer chez l’AC Milan de Ballo Touré (3e, 4 pts-2). Une semaine après la manche aller remportée par les Anglais devant les Italiens (3-0), pour leur première victoire en matchs de poule, les 2 formations se retrouvent ce mardi pour la revanche. Les coéquipiers de Fodé Ballo qui sera sans doute remplaçant après le retour de blessure de Théo Hernadez, voudront rendre coup sur coup aux Blues. Ces derniers voudront enchainer un second succès, tandis que les Lombards veulent gagner pour garder intactes leurs chances de qualification en 8èmes. Ce sera un choc très disputé, dans une poule assez relevée et où le moindre faux pas dans cette phase retour risque d’etre fatal. Dans l’autre match du groupe, le leader le RB Salzbourg (1er, 5 pts+1) va rendre visite au Dynamo Zagreb (4e, 3 pts) qu’il avait battu (1-0). Les Croates, à domicile seront de sacrés adversaires et voudront prendre leur revanche et recoller au sommet du classement.

Dans la poule H, le Maccabi Haifa d’Abdoulaye Seck (4e, 0 pt), qui compte 3 défaites en autant de sorties, voudra scalper la Juventus de Turin et prendre du coup sa revanche après sa défaite du match aller en Italie (3-1). En Israel, devant leur bouillant public, les coéquipiers du Sénégalais, savent se sublimer. Mais, face à une équipe de la trempe de la Juventus, il faudra faire très attention. Un match très ouvert. Dans le second match du groupe, le PSG (1er, 7 pts+3) va acceuillir le Benfica de Lisbonne qui compte le membre nombre de points et le même goal average. Sans Messi, ni Nunes, les Parisiens voudront assurer la qualification au Parc des Princes, après le nul du match aller (1-1) à Lisbonne. Et dans la poule F, le RB Leipzig d’Abdou Diallo, remplaçant lors des 2 derniers matchs de Bundesliga, (3e, 3 pts, qui a engrangé ses premiers points lors de la journée précédente face au Celtic à domicile (3-1), essaiera de confirmer à Glasgow face aux Ecossais (4e, 1 pt), qui feront leur possible pour gagner et se remettre dans la course, tout en priant pour une victoire du Real de Madrid (1er, 9 pts) qui essaiera de confirmer en déplacement face au Shakhtar (2e, 4 pts, battu à Madrid la semaine passée (2-1).