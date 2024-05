Football-Ligue des Champions UEFA/Finale : Carlos Ancelotti choisit Thibault Courtois comme titulaire dans les buts du Real face à Dortmund

XALIMANEWS-Ce samedi, face à Dortmund en quête de second sacre, le Real Madrid tentera de décrocher la 15e Ligue des Champions de son histoire face au Borussia Dortmund, à Londres. Mais avant ce grand rendez-vous pour les Merengues, Carlo Ancelotti devra faire un choix crucial, entre un Andriy Lunin exceptionnel jusque là et Thibaut Courtois de retour de blessure,.

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, , El Mister a d’ores et déjà annoncé son choix : «Andriy Lunin voyagera demain (il est grippé et voyage en dehors du groupe pour éviter une contagion, ndlr) et sera sur le banc. Thibaut Courtois jouera»,a confirmé Carlos. Ce sera le dernier match de la saison pour le Belge, car il a décidé de ne pas participer à l’Euro 2024 avec les Diables Rouges. Il préfère se concentrer sur sa préparation pour la nouvelle saison afin de revenir à 100%.