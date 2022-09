XALIMANEWS-Ce mardi, dans la cadre de la 2ème journée de Ligue des champions, Tottenham a été puni dans les derniets instant par le Sporting à Lisbonne (2-0). Coléreux après ce revers, Antonio Conte a convoqué ses joueurs pour un entraînement imprévu ce mercredi.

Le très méthodique et passionné coach, Antonio Conte, était très agacé après la défaite des Spurs (2-0), dans les derniers instant du match contre le Sporting. Ce revers et 3 points de lâches pour Tottenham qui fait enrager le Transalpin. Et d’après RMC Sport qui cite le Daily Mail, en plus d’avoir poussé une énorme coup de geule dans le vestiaire au coup de sifflet final, l’entraîneur italien a imposé à ses joueurs de venir dès ce mercredi matin, à 11h, au centre d’entraînement pour une séance spéciale. Normalement, le groupe devait s’entraîner seulement ce mercredi après-midi, après être rentrés tard dans la nuit.

? "We have to continue to work, to have a good reflection on the game, to take the positives and improve the negatives"



The boss spoke after yesterday's #UCL defeat in Lisbon ?? pic.twitter.com/EAmw9jaVik