Victorieux à Bollaert lors de la manche aller, le Racing Club de Lens gardait l’espoir de rééditer son exploit, ce mercredi à Londres. Mais très tôt, Nampalys Mendy auteur d’un bon début de matchs avant de s’eteindre et ses partenaires, vont subir le martyre. Avant l’heure de jeu, les Sang et Or avaient un passif de 4 buts. Havertz (13e), Gabriel Jesus (21e), Saka (23e) et Martinelli (27e) étaient passés par là, avant qu’Ødegaard dans le temps additionnel de la première période (45+1) ne porte l’estocade aux Français, pour le 5-0. Ce qui était au départ une tâche difficile est devenue subitement une mission impossible. En seconde période, Jorginho sur penalty (86e, 6-0) clôture le score. Du coup, Arsenal (1er, 12 pts) est assuré de terminer à la première place. Le Racing Club de Lens (3e, 5 pts) aura besoin d’un nul lors de la dernière journée pour pour être reversé à la Ligue Europa. Les Sang et Or doivent recevoir la lanterne rouge du groupe, le FC Séville (4e, 2 pts) battu (3-2) à domicile par le le PSV Eindhoven (2e, 8 pts) assuré de garder la 2ème place du groupe B.

