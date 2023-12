Pour cette soirée, qui sera un mauvais souvenir pour Nampalys Mendy trop tôt sorti sur blessure, touché à la cuisse gauche et remplacé par Ayouche (23e), les Sang et Or ont dû batailler pour s’en sortir. Face à des Sévillans qui pouvaient se qualifier en cas de succès, après une première période vierge (0-0), les représentants français vont ouvrir le score par Frankowski sur penalty (63e, 1-0). Mais 16 minutes plus tard, Sergio Ramos sur un autre penalty redonne espoir aux Andalous en égalisant (79e, 1-1). Alors que le club espagnol poussait pour mettre un second but, ce sont les partenaires de Nampalys Mendy qui vont marquer le but de la victoire par Fulgini dans le temps dditionnel (90+6, 2-1). Du coup, le RC Lens (3e, 8 pts) conserve la 3e place et va être reversé dans la Ligue Europa.

